МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. В России с 1 апреля 2026 года вступили в силу новые правила заполнения платежных поручений для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы), а также платежей на казначейские счета. Повседневные переводы между физическими лицами эти изменения не затрагивают.
Требования распространяются только на официальные платежные поручения для бизнеса, уточнил глава комитета госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, нововведения носят технический характер и касаются безналичных переводов средств в бюджет, а не обычных переводов граждан.
В поле «Плательщик» индивидуальный предприниматель теперь должен вместе с фамилией, именем и отчеством указать в скобках статус — ИП. По такому же принципу заполняют документы адвокаты, нотариусы и главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Все налоги и взносы, пени и штрафы по ним перечисляются платежным поручением как единый налоговый платеж (ЕНП).
Платежное поручение дополнено двумя новыми реквизитами: «Фактический плательщик» и «Фактический получатель средств».
В Минфине подтвердили, что обновленный приказ от 12 ноября 2013 года № 107н не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу денежных средств между физическими лицами.
«С 1 апреля 2026 года регулируются правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета. Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает», — говорится в сообщении Минфина.