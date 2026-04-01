Вступили в силу новые правила заполнения платежных поручений

В поле «Плательщик» индивидуальный предприниматель теперь должен вместе с фамилией, именем и отчеством указать в скобках статус — ИП. По такому же принципу заполняют документы адвокаты, нотариусы и главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Все налоги и взносы, пени и штрафы по ним перечисляются платежным поручением как единый налоговый платеж (ЕНП).