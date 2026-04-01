В России вступают в силу новые правила кредитования: переплата по микрозаймам станет ниже

В России с апреля вступают в силу новые правила кредитования. Теперь максимальная переплата по займам сроком до одного года станет ниже, сократившись со 130% до 100% годовых от первоначальной суммы долга.
С 1 апреля 2026 года в стране ужесточаются правила выдачи краткосрочных кредитов. Однако инициатива окажет серьезное влияние только на финансовые организации, в то время как условия для заемщиков станут более благоприятными.
Теперь переплата не будет превышать 100% годовых, причем с учетом всех возможных надбавок — процентов, комиссий и пени. В этом случае, если потребитель возьмет заем в 50 тысяч рублей на год, то вернуть кредитной компании он будет обязан не более 100 тысяч рублей. Другие взыскания сверх установленного лимита будут считаться незаконными.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 апреля в России изменятся правила покупки товаров в рассрочку. В силу вступит инициатива, запрещающая устанавливать разные цены на один и тот же товар, когда он продается за полную стоимость или оформляется в рассрочку.
Социальные пенсии вырастут, а переплата по кредиту снизится: самые важные законы с 1 апреля 2026 года.