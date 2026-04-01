В России вступают в силу новые правила кредитования: переплата по микрозаймам станет ниже

Теперь переплата не будет превышать 100% годовых, причем с учетом всех возможных надбавок — процентов, комиссий и пени. В этом случае, если потребитель возьмет заем в 50 тысяч рублей на год, то вернуть кредитной компании он будет обязан не более 100 тысяч рублей. Другие взыскания сверх установленного лимита будут считаться незаконными.