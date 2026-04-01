В России ввели обязательную маркировку чая

В ЦРПТ также добавили, что с 2 апреля расширяется перечень продукции в эксперименте в рамках товарной группы «Медицинские изделия 2.0». «Теперь он охватит реагенты и наборы реагентов, которые используются для клинической лабораторной диагностики (реагенты in vitro). Это вещества, с помощью которых специалисты определяют показатели крови и других биоматериалов, включая сахар, холестерин, гормоны и маркеры инфекций», — отметили в организации. Эксперимент проходит до 28 февраля 2027 года.