В России ввели обязательную маркировку чая

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. В России стартовало обязательное нанесение кодов маркировки на чай, чайные напитки, детский чай и детское какао. Как отметили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), теперь потребители получат возможность проверять легальность таких товаров с помощью приложения «Честный знак», а также узнать всю ключевую информацию о продукте, включая срок годности.
Кроме этого, с 1 апреля расширился список причин для блокировки продукции на кассе в пяти товарных группах: упакованная вода, пиво и пивные напитки, обувь, шины и парфюмерия. Теперь эти товары будут блокироваться, если на них предоставлена прекращенная или признанная недействительной органами госконтроля разрешительная документация — декларация или сертификат соответствия, отметили в ЦРПТ.
Также с 1 апреля начал действовать контроль единой минимальной цены в табачной продукции: продать товар по стоимости ниже допустимой не получится. Проверки также стартуют в режиме онлайн.
В ЦРПТ также добавили, что с 2 апреля расширяется перечень продукции в эксперименте в рамках товарной группы «Медицинские изделия 2.0». «Теперь он охватит реагенты и наборы реагентов, которые используются для клинической лабораторной диагностики (реагенты in vitro). Это вещества, с помощью которых специалисты определяют показатели крови и других биоматериалов, включая сахар, холестерин, гормоны и маркеры инфекций», — отметили в организации. Эксперимент проходит до 28 февраля 2027 года.