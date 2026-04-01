Экономист Балынин сказал, кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля

Во-первых, повышение затронет социальные пенсии. С 1 апреля их размер вырастет на 6,8%, средний размер увеличится с 15 533,9 рубля до 16 590,21 рубля. Право на социальные пенсии имеют несколько категорий россиян, постоянно проживающих в РФ, в том числе инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет и обучающиеся по очной форме студенты до 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей и некоторые другие.