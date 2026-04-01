Экономист Балынин сказал, кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля

В России с 1 апреля ряду категорий россиян увеличат пенсии, сообщил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Во-первых, повышение затронет социальные пенсии. С 1 апреля их размер вырастет на 6,8%, средний размер увеличится с 15 533,9 рубля до 16 590,21 рубля. Право на социальные пенсии имеют несколько категорий россиян, постоянно проживающих в РФ, в том числе инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет и обучающиеся по очной форме студенты до 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей и некоторые другие.
«Также увеличение пенсий в апреле 2026 года, затронет тех пенсионеров, кому в марте исполнилось 80 лет. Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход», — добавил Балынин.
Если 80-летний юбиляр марта в декабре 2025 года получал 39 091 рубль, то в январе выплаты были проиндексированы на 7,6% до 42 061,92 рубля, такие же выплаты он получал в феврале и марте. С 1 апреля фиксированная выплата к страховой пенсии такого пенсионера составит 9 584,69 рубля, надбавка за уход — 1 413,86 рубля.
«Поэтому в апреле в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у данного пенсионера возрастёт до 53060,47 рубля», — уточнил Балынин.
Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация.
Также экономист напомнил, что если у получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности есть неучтённые данные, то в случае подачи ими соответствующего заявления до 31 марта 2026 года, размер доплаты будет скорректирован с 01 мая 2026 года.
