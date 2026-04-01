Вступил в силу закон о регулировании сервисов рассрочки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вступил в силу закон, по которому продавцам и операторам сервиса рассрочки нельзя будет устанавливать разные цены на товары, работы или услуги одного вида при оплате в рассрочку и за наличные.
Также с 1 апреля ограничиваются размеры штрафов, которые операторы сервиса рассрочки смогут брать с пользователей. Так, минимальный размер собственного капитала будет составлять 5 млн рублей.
Кроме того, будет действовать запрет на совмещение деятельности по предоставлению рассрочки с деятельностью некредитной финансовой организации за исключением микрофинансовой организации (МФО).
Если обязательства гражданина по рассрочке превысят 50 тыс. рублей, оператор сервиса обязан будет передать эту информацию в бюро кредитных историй.
Согласно закону, изменится и максимальный срок действия рассрочки: с 1 апреля 2026 года — шесть месяцев, с 1 апреля 2028 года — четыре месяца.