АКРА ожидает сохранения объемов энергопотребления в России на уровне 2025 года

Увеличение планового энергопотребления с начала 2026 года на 2,9% может быть связано с более холодной зимой, отметили в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в 2026 году может сохраниться на уровне прошлого года или незначительно вырасти на 1%, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС исследования аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По итогам 2025 года энергопотребление составило 1,161 трлн кВт-ч (-0,8%). Выработка электроэнергии в российской единой энергосистеме снизилась на 1,2%, до 1,166 трлн кВт-ч.

«Принимая во внимание большое количество факторов неопределенности, которые могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на потребление электроэнергии в текущем году, АКРА полагает, что по результатам 2026 года электропотребление в ЕЭС России сохранится примерно на уровне прошлого года с возможным ростом до 1%», — говорится в материале.

По данным агентства, плановое энергопотребление с начала 2026 года (на 20 марта) выросло на 2,9%, что может быть связано с более холодной зимой.