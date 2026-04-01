«Эксперт РА»: в России лизинг может вырасти до 20% в 2026 году

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Несмотря на снижение ключевой ставки до 15%, основными вызовами для лизингодателей в 2026 году остаются высокая стоимость фондирования, низкий спрос и рост дефолтов лизингополучателей. При этом 62% респондентов ожидают, что доля проблемных активов по итогам года составит не более 5% эквивалента чистых инвестиций в лизинг против 8,7% на 1 октября 2025 года, а объем нового бизнеса может увеличиться на 15−20%. Об этом свидетельствуют данные опроса участников лизингового рынка, который провело рейтинговое агентство «Эксперт РА».