«Эксперт РА»: в России лизинг может вырасти до 20% в 2026 году

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Несмотря на снижение ключевой ставки до 15%, основными вызовами для лизингодателей в 2026 году остаются высокая стоимость фондирования, низкий спрос и рост дефолтов лизингополучателей. При этом 62% респондентов ожидают, что доля проблемных активов по итогам года составит не более 5% эквивалента чистых инвестиций в лизинг против 8,7% на 1 октября 2025 года, а объем нового бизнеса может увеличиться на 15−20%. Об этом свидетельствуют данные опроса участников лизингового рынка, который провело рейтинговое агентство «Эксперт РА».
«Ключевым вызовом лизингодатели (18% опрошенных компаний) считают высокую стоимость фондирования. Пик процентных ставок пришелся на второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года. Однако, несмотря на продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики регулятора, стоимость кредитных средств все еще высока. Так, ключевая ставка (15% с 20.02.2026) в два раза превышает уровень периода с 19 сентября 2022 года по 21 июля 2023 года (7,5%)», — говорится в тексте исследования.
Лизингополучатели из-за возросшей долговой нагрузки вследствие высоких процентных ставок снижают свою инвестактивность, что приводит к падению спроса со стороны лизингополучателей (17% опрошенных компаний). В последние два года рынок столкнулся с серьезным снижением платежеспособности лизингополучателей: уровень обесцененных активов по рынку за 9 месяцев 2025 года вырос с 5,6% до 8,7%, поэтому 17% компаний назвали среди вызовов рост дефолтов лизингополучателей.
В части ожидаемого уровня проблемных активов в 2026 году рынок настроен оптимистично: 62% анкетируемых прогнозируют долю просроченной задолженности и изъятого имущества не более 5% эквивалента чистых инвестиций в лизинг. «Рынок полагает, что пик выходов лизингополучателей в дефолты преодолен в 2025 году и текущий год будет более благоприятным с точки зрения клиентской платежеспособности», — подчеркнули эксперты.
Исходя из макроэкономических предпосылок агентства на 2026 год (рост ВВП на 1%, средняя ключевая ставка — 14%), совокупный объем нового бизнеса в текущем году может увеличиться на 15−20% относительно 2025 года. По результатам опроса участников рынка, среднее ожидание динамики нового бизнеса на 2026 год составило +16%.