В России снизили максимальную переплату по микрозаймам

В России с 1 апреля размер максимальной переплаты по микрозаймам сроком до одного года снизился с 130 до 100%. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 29 декабря 2025 года.
Кроме того, согласно документу, максимальный размер суммы микрозайма для компаний или ИП увеличился с 5 млн до 15 млн руб.
С начала весны 2026 года в России изменились правила выдачи микрозаймов. Согласно новым правилам, микрофинансовые компании будут обязаны идентифицировать заемщиков с помощью биометрии при выдаче средств онлайн.
Это же нововведение ждет и микрокредитные компании с весны 2027 года. Основная цель введения биометрии — обезопасить людей от мошенников.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.