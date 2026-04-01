В России снизили максимальную переплату по микрозаймам

В России с 1 апреля размер максимальной переплаты по микрозаймам сроком до одного года снизился с 130 до 100%.

Источник: РБК

В России с 1 апреля размер максимальной переплаты по микрозаймам сроком до одного года снизился с 130 до 100%. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 29 декабря 2025 года.

Кроме того, согласно документу, максимальный размер суммы микрозайма для компаний или ИП увеличился с 5 млн до 15 млн руб.

С начала весны 2026 года в России изменились правила выдачи микрозаймов. Согласно новым правилам, микрофинансовые компании будут обязаны идентифицировать заемщиков с помощью биометрии при выдаче средств онлайн.

Это же нововведение ждет и микрокредитные компании с весны 2027 года. Основная цель введения биометрии — обезопасить людей от мошенников.

