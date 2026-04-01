В Израиле подорожал бензин на 14,67%

Цена одного литра бензина с октановым числом 95 на израильских заправках впервые с 2022 года превысила отметку в 8 шекелей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, отмечает экономическая газета Calcalist. По данным ее ценового анализа, налоги и сборы все еще составляют основную часть стоимости бензина для потребителя — порядка 60% цены. Из 8,05 шекеля акциз составляет 3,60 шекеля за литр, а НДС — еще 1,23 шекеля, указывает издание.