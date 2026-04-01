Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле подорожал бензин на 14,67%

Цена топлива превысила 8 шекелей, достигнув в пересчете $2,55 за литр, отмечает экономическая газета Calcalist.

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апреля. /ТАСС/. В Израиле 1 апреля бензин подорожал на 14,67%, его цена поднялась на 1,03 шекеля ($0,33), с 7,02 шекеля ($2,22) до 8,05 шекеля ($2,55) за литр, передает корреспондент ТАСС.

Цена одного литра бензина с октановым числом 95 на израильских заправках впервые с 2022 года превысила отметку в 8 шекелей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, отмечает экономическая газета Calcalist. По данным ее ценового анализа, налоги и сборы все еще составляют основную часть стоимости бензина для потребителя — порядка 60% цены. Из 8,05 шекеля акциз составляет 3,60 шекеля за литр, а НДС — еще 1,23 шекеля, указывает издание.

Портал Ynet отмечает, что правительство Израиля на этот раз решило не снижать акцизный налог. Рекордная цена за литр бензина с октановым числом 95 была зафиксирована на израильских заправках в сентябре 2012 года и составила 8,25 шекеля. Тогда решением кабмина был понижен акциз, но впоследствии эта мера была отменена, к ней вновь прибегли летом 2022 года, когда цена литра топлива достигла 8,08 шекеля за литр. Понижение акциза было вновь отменено в начале 2024 года из-за растущих расходов на военную операцию против движения ХАМАС в секторе Газа.