В ОП расказали, чем грозит навязывание страховки при продаже жилья и авто

В случае навязывания банками страховых продуктов при оформлении кредита нужно обращаться с жалобой в Банк России, пояснил Машаров. «Навязывание страховки влечет административную ответственность по части 2.1 статьи 14.8 КоАП РФ: штраф на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей», — сообщил эксперт.