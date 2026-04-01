В ОП расказали, чем грозит навязывание страховки при продаже жилья и авто

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Продавцам, которые навязывают страховку при покупке квартиры или автомобиля, грозит штраф до 500 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Согласно статье 16 закона “О защите прав потребителей”, продавец, исполнитель не вправе без получения согласия потребителя оказывать дополнительные услуги за плату, — сказал юрист. — Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены, вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы».
В случае навязывания банками страховых продуктов при оформлении кредита нужно обращаться с жалобой в Банк России, пояснил Машаров. «Навязывание страховки влечет административную ответственность по части 2.1 статьи 14.8 КоАП РФ: штраф на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей», — сообщил эксперт.
Он отметил, что полис страхования жизни при автокредите или ипотеке — защита и заемщика, и банка-кредитора на случай, если плательщик утратит возможность возвращать кредит. Например, в случае смерти, инвалидности заемщика с потерей трудоспособности страховщик погашает остаток задолженности перед банком.
По закону, продолжил эксперт, оформление полиса страхования жизни и здоровья при заключении автокредита не является обязательным условием. «Однако, как показывает практика, отказ от оформления страхового полиса приведет к увеличению процентной ставки по автокредиту, так как банки закладывают дополнительные риски непогашения», — сказал он.
В случае с ипотекой ситуация обстоит иначе: обязательно нужно страховать имущество (залог), но от других предлагаемых страховок можно отказаться. «Согласно закону, заемщик обязан застраховать заложенное имущество в полном объеме от рисков утраты и повреждения», — отметил Машаров.