Пользователи Telegram продолжают жаловаться на сбои в работе мессенджера

На 01:00 мск, о проблемах с начала суток сообщили 157 пользователей.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские пользователи Telegram продолжают сообщать о сбоях в работе мессенджера третью неделю подряд, свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ».

По данным сервиса на 01:00 мск, о проблемах с начала суток сообщили 157 пользователей, за предыдущий день — 949 человек.

Из них 40% жаловались на сбои в Москве, 9% — в Санкт-Петербурге, 9% — в Краснодарском крае, 6% — в Московской области.

Количество жалоб достигло максимума 15 и 20 марта — 12 727 и 13 829 пользователей соответственно. 21 марта 5 264 человек отметили сбой в работе мессенджера, следует из данных «Сбой. РФ». Таким образом, жалобы на работу перешли к уменьшению. Наименьшее количество было отмечено 28 марта. Тогда на работу сервиса пожаловалось 622 человека.