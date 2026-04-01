В России предложили в два раза увеличить штраф за нарушение правил приема на работу: подробности

Парламентарии от «Справедливой России» выступили с инициативой вдвое повысить штрафы для работодателей за нарушения правил приема на работу. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава фракции СРЗП Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского обществ Яна Лантратова.
«По нашему мнению, максимальный штраф в таких случаях должен составить 200 тысяч рублей», — сказал Миронов.
Миронов также пояснил, что законопроект направлен на борьбу с подменой трудовых отношений. Предлагается в два раза увеличить штраф для работодателей, которые принуждают сотрудников к оформлению постоянной работы через гражданско-правовые договор.
По мнению Лантратовой, действующие штрафы зачастую не идут в сравнение с выгодой от теневого трудоустройства.
На днях депутат ГД Сергей Колунов заявил, что за шашлыки во дворах россиянам грозит штраф.