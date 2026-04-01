Пятилетний бан: в двух регионах России запретили майнинг

В Республике Бурятия под запрет попала практически вся территория, включая столицу — Улан-Удэ, а также 19 муниципальных районов. В Забайкальском крае ограничения затронули 14 муниципальных районов, 14 округов, Читу, поселок Агинское и ЗАТО Горный. Ранее в этих регионах, а также в Иркутской области, добыча криптовалют ограничивалась лишь в осенне-зимний период (с 15 ноября по 15 марта), когда нагрузка на энергосети была пиковой. Однако теперь правительство приняло решение заменить временные рамки на постоянный круглогодичный запрет.