Пятилетний бан: в двух регионах России запретили майнинг

С 1 апреля 2026 года в ряде районов Республики Бурятия и Забайкальского края возобновил действие запрет на майнинг криптовалют. Согласно новым нормам, ограничения перестали быть сезонными и продлятся пять лет — до марта 2031 года. Решение принято на фоне прогнозируемого дефицита электроэнергии в макрорегионе. Об этом пишет РИА Новости.
В Республике Бурятия под запрет попала практически вся территория, включая столицу — Улан-Удэ, а также 19 муниципальных районов. В Забайкальском крае ограничения затронули 14 муниципальных районов, 14 округов, Читу, поселок Агинское и ЗАТО Горный. Ранее в этих регионах, а также в Иркутской области, добыча криптовалют ограничивалась лишь в осенне-зимний период (с 15 ноября по 15 марта), когда нагрузка на энергосети была пиковой. Однако теперь правительство приняло решение заменить временные рамки на постоянный круглогодичный запрет.
Масштабная кампания по ограничению промышленного майнинга в России началась 1 января 2025 года. Из-за нехватки генерирующих мощностей правительство РФ полностью запретило добычу цифровых валют в 10 субъектах страны, включая республики Северного Кавказа, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Бурятия и Забайкалье стали следующими регионами, где из-за дефицита электроэнергии власти были вынуждены пойти на жесткие меры регулирования отрасли до 2031 года.