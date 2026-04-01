В ОП предложили изменить подход к работе криптообменников в России: подробности

Криптообменники в России необходимо легализовать для защиты граждан от мошенников. С подобной инициативой выступил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«В настоящее время криптообменники работают без определенных государством правовых рамок и, следовательно, ограничений», — напомнил Машаров в беседе с ТАСС.
Как отметил эксперт, главный инструмент отмывания денег, украденных у россиян путём дистанционных мошеннических схем, — это конвертация их в криптовалюту.
Машаров добавил, что легализация криптообменников позволит перекрыть канал вывода похищенных денег и средств, уходящих в нелегальные онлайн-казино.
Эксперт считает, что деятельность криптообменников должна быть под общественным контролем из-за рисков цифровых валют.
