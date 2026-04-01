«ГЛОНАСС»: эксперты назвали КНР важным партнером РФ для беспилотных коридоров

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Китай возглавил рейтинг наиболее перспективных партнеров России для беспилотных логистических коридоров по результатам опроса экспертов отрасли. Об этом ТАСС сообщили в АО «ГЛОНАСС», которое провело опрос.
«Более 66% опрошенных россиян считают Китай наиболее экономически эффективной и необходимой страной для формирования беспилотных логистических коридоров с Россией. В тройке лидеров также Белоруссия, которую выбрали 21% участников опроса, и Казахстан — 9%», — сообщили там.
В компании пояснили, что в исследовании, проведенном перед Международным транспортно-логистическим форумом, приняли участие 1,5 тысячи экспертов, руководителей и представителей компаний в сфере беспилотного транспорта, а также подписчики профильных сообществ в социальных сетях. Опрос был направлен на оценку сроков и механизмов внедрения беспилотных технологий в трансграничной логистике.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.