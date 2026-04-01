Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ограничили вывоз более $100 тыс. наличными в страны ЕАЭС

В России с 1 апреля введены ограничения на вывоз в страны ЕАЭС более $100 тыс.

Источник: РБК

В России с 1 апреля введены ограничения на вывоз в страны ЕАЭС более $100 тыс. наличными. Соответствующий указ 25 марта подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, с 1 апреля физлица, желающие вывезти из России в Армению, Белоруссию, Казахстан или Киргизию сумму наличных, превышающую $100 тыс., смогут это сделать только при выезде через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством, и при наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих, что средства были сняты со счета того человека, который их вывозит. Сумма будет рассчитываться по курсу ЦБ на день вывоза.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при вывозе любой суммы наличных понадобится банковская выписка. Также выезд разрешен только через воздушные пункты пропуска, которые определило правительство.

Кроме того, с 1 мая из России запретят вывозить аффинированное золото в слитках весом более 100 г.

Согласно указу президента, запрет не коснется вывоза золота в страны ЕАЭС через аэропорты столичного авиаузла Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также аэропорт Владивостока (Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Также мера не коснется вывоза золота в страны, не входящие в ЕАЭС.

В документе отмечается, что данные меры принимаются в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов России.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Александр Новак представил план изменений в экономике до 2030 года. Одним из пунктов является запрет на бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в страны ЕАЭС.

Ранее ФТС сообщила о кратном увеличении вывоза слитков золота физлицами и заявила о необходимости повышенного контроля экспорта золота. В январе Минфин выдвинул предложение ограничить вывоз золота за рубеж в слитках от 100 г.

