В России ограничили вывоз более $100 тыс. наличными в страны ЕАЭС

Согласно документу, с 1 апреля физлица, желающие вывезти из России в Армению, Белоруссию, Казахстан или Киргизию сумму наличных, превышающую $100 тыс., смогут это сделать только при выезде через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством, и при наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих, что средства были сняты со счета того человека, который их вывозит. Сумма будет рассчитываться по курсу ЦБ на день вывоза.