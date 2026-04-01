Все 95 беспилотных робофур на федеральных трассах РФ подключили к «ЭРА-ГЛОНАСС»

МОСКВА, 1 апреля./ТАСС/. Все 95 беспилотных грузовиков, курсирующих по федеральным трассам М-11 «Нева», М-4 «Дон» и ЦКАД, подключены к единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».
«На сегодняшний к созданной на базе госинформсистемы “ЭРА-ГЛОНАСС” единой системы идентификации беспилотного транспорта подключены все 95 робофур, которые курсируют по федеральным трассам М-11 “Нева”, М-4 “Дон”, ЦКАД», — сказали там.
31 марта президент России Владимир Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». Как уточнили в пресс-службе, все они также подключены к системе идентификации.
Ранее Минтранс и АО «ГЛОНАСС» запустили публичный счетчик безаварийного пробега робофур — на сегодняшний день беспилотники преодолели более 13,5 тыс. км.
Как добавили в «ГЛОНАСС», следующие шаги — сбор метрик для объективной оценки технологической зрелости, который ускорит переход от экспериментов к промышленной эксплуатации беспилотных грузовиков. Также в единой системе идентификации появятся новые функции: защита робофур от кибератак и механизм централизованной принудительной остановки в случае чрезвычайных происшествий.