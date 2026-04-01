Глава «ЭМ рус» Рашкин объяснил выбор завода «Москвич» для производства UMO

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Завод «Москвич» был выбран для производства электромобилей UMO благодаря современной площадке и сохраненной команде профессионалов. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Международного транспортно-логистического форума сообщил основатель и генеральный директор компании «ЭМ Ррс» Илья Рашкин.
«Это, наверное, одна из самых современных производственных площадок на сегодня. То, что мэру Москвы Сергею Собянину удалось спасти этот завод, — это огромное преимущество для нас сейчас. Сам завод технологически очень сильный. Но самое главное — удалось сохранить команду, которую прошлые владельцы, скажем так, не очень красиво оставили. Руководству Москвы удалось спасти ситуацию, и сейчас это профессиональная и сильная команда», — сказал он.
По словам Рашкина, при выборе площадки проводился аудит. В нем участвовали специалисты «Яндекса», а также внешние аудиторы, включая китайских экспертов, специализирующихся на серийном выпуске электромобилей. По итогам аудита «Москвич» победил с большим отрывом.
В феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO на мощностях автозавода «Москвич». Первой моделью бренда стал электрокроссовер UMO 5, разработанный для городской эксплуатации и работы в сервисах такси.
