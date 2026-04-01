30% поддержки и рост цен: в Швейцарии требуют пересмотра санкций против РФ

В Швейцарии усилились споры о санкциях против России на фоне экономических проблем в Европе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люка Аддора.
Инициатива обсуждения исходит от Швейцарской народной партии, которая, по данным опросов, сохраняет поддержку примерно на уровне 30% и остается крупнейшей политической силой страны.
По словам парламентария, партия последовательно выступает против ограничений в отношении России, считая их противоречащими принципу нейтралитета конфедерации. Эта позиция, уточнил он, уже озвучивалась в ходе недавних парламентских дебатов, посвященных статусу нейтралитета.
Аддор отметил, что текущая экономическая ситуация усиливает давление на внутренний рынок. Речь идет о росте цен и ухудшении условий для домохозяйств и бизнеса. В этих условиях, по его оценке, стране необходимо расширять источники поставок и сохранять самостоятельность в экономической политике. Одним из факторов, ограничивающих такие возможности, он назвал санкции против России.
Депутат также указал, что решения в сфере внешнеэкономической политики должны приниматься с учетом национальных интересов и не зависеть от политических установок, формируемых за пределами страны.
Швейцария не входит в Евросоюз, однако в санкционной политике следует за решениями ЕС. Ограничительные меры в отношении России и Белоруссии были введены в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В декабре 2025 года правительство конфедерации присоединилось к 19-му пакету санкций ЕС.
Россия, в свою очередь, в марте 2022 года утвердила перечень государств, совершающих недружественные действия. В этот список включена и Швейцария.
Читайте также: Энергокризис давит: власти Индии вводят временное распределение керосина.