135 тысяч за подработку: плиточники стали лидерами по доходам в России

Плиточники в России получили самые высокие предложения по подработке в первом квартале 2026 года — их средний доход превысил 135 тыс. рублей в месяц, следует из исследования специализированного сервиса, которое есть в распоряжении ТАСС.
По данным аналитики, именно эта категория исполнителей сохраняет лидерство по уровню оплаты при частичной занятости. Средний предлагаемый доход составил 135 626 рублей в месяц.
На втором месте по уровню оплаты оказались монтажники. Им в среднем предлагали 92 849 рублей за подработку в месяц. Третью позицию заняли отделочники — около 86 057 рублей.
В исследовании уточняется, что фактический заработок может отличаться от заявленных значений. Он зависит от числа смен, продолжительности работы, региона и уровня квалификации исполнителя.
