«Известия»: четверть зарубежной выручки «Росатома» идет из недружественных стран

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Контракты с недружественными странами обеспечивают четверть зарубежной выручки «Росатома», выросшей почти вдвое. Об этом «Известиям» сообщили в госкорпорации.
«Зарубежная выручка “Росатома” с 2021 года выросла почти в два раза, при этом четверть этого объема стабильно обеспечивают контракты с недружественными странами», — сообщили изданию в корпорации.
Как добавили там, компания по-прежнему сотрудничает с европейскими компаниями, несмотря на санкции и попытки Еврокомиссии усложнить взаимодействие. Кроме того, спрос на услуги «Росатома» не снижается. «Мы не чувствуем сокращения объема заказов со стороны стран ЕС. Наши производственные мощности полностью загружены», — заявили «Известиям» в компании.
Так, по величине портфеля заказов на сооружение АЭС госкорпорация занимает первое место в мире. Как добавили в компании, на разных стадиях реализации находится 41 энергоблок в 11 странах. Речь идет о проектах в Бангладеш, Белоруссии, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Турции, Узбекистане и, с недавнего времени, во Вьетнаме, отмечает издание.