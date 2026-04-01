В Монголии сообщили о заинтересованности бизнеса в работе в СЭЗ у границы с РФ

УЛАН-БАТОР, 1 апреля. /ТАСС/. Монгольские бизнесмены проявляют большой интерес к работе в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Алтанбулаг» у российской границы в связи с соглашением о торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщил заместитель председателя правительства Монголии Хассурийн Ганхуяг на презентации поправок в закон о СЭЗ.
«В связи с торговым соглашением Монголии со странами Евразийского экономического союза бизнес проявляет большой интерес к работе в зоне “Алтанбулаг”. Ведем политику привлечения инвестиций частного сектора и ввода инфраструктуры в эксплуатацию в свободных экономических зонах. Они из-за слабой правовой системы ограничиваются выдачей лицензий на продажу алкоголя», — сказал вице-премьер.
Ранее премьер-министр страны Ням-Осорын Учрал на встрече с жителями аймака (региона) Сэлэнгэ, где находятся крупнейший контрольно-пропускной переход Монголии на границе с Россией «Алтанбулаг» и одноименная СЭЗ, объявил о том, что она станет главным каналом реализации соглашения о торговле со странами ЕАЭС.
Президент РФ Владимир Путин подписал 29 декабря 2025 года закон о ратификации временного торгового соглашения с Монголией. Оно предусматривает либерализацию торговли с каждой стороны по ограниченному перечню товаров — по 367 кодам ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности — классификатор товаров, используемый при проведении таможенных операций).
Объем российского экспорта за 2024 год, подпадающего под тарифные обязательства Монголии в рамках соглашения, оценивается в $2,3 млрд. Импорт из Монголии в РФ в 2024 году товаров, включенных в перечень тарифных обязательств ЕАЭС, составил около $0,04 млрд. Это 89,4% от общего объема российского импорта из Монголии. Экономия на уплате таможенных пошлин для РФ оценивается в $99,2 млн, для Монголии — в $3,7 млн.