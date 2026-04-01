Интерес к «Алтанбулагу»: бизнес Монголии идет в СЭЗ у границы РФ

Монгольские предприниматели активизировали интерес к работе в свободной экономической зоне «Алтанбулаг» на границе с Россией после соглашения о торговле с Евразийским экономическим союзом, заявил вице-премьер Монголии Хассурийн Ганхуяг на презентации поправок в профильный закон.
По его словам, соглашение с ЕАЭС стало ключевым фактором роста интереса бизнеса к площадке. Власти страны намерены усилить привлечение частных инвестиций и ускорить запуск инфраструктуры в свободных экономических зонах. При этом он указал на проблемы регулирования: существующая правовая база, по его оценке, ограничивает развитие таких территорий и фактически сводится к выдаче лицензий, в том числе на продажу алкоголя.
СЭЗ «Алтанбулаг» расположена в аймаке Сэлэнгэ, где находится крупнейший пункт пропуска Монголии на границе с Россией. Ранее премьер-министр Ням-Осорын Учрал заявлял, что именно эта зона станет основным каналом реализации торгового соглашения с ЕАЭС.
Документ о временной либерализации торговли между Россией и Монголией был ратифицирован в конце 2025 года. Он предусматривает снижение тарифных барьеров по ограниченному перечню товаров — по 367 кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
По оценкам, объем российского экспорта, подпадающего под тарифные обязательства Монголии, в 2024 году составил около 2,3 млрд долларов. Импорт из Монголии в Россию по аналогичному перечню достиг порядка 0,04 млрд долларов, что составляет 89,4% от общего объема поставок.
Ожидаемая экономия на таможенных пошлинах оценивается примерно в 99,2 млн долларов для российской стороны и в 3,7 млн долларов для Монголии.
Читайте также: РФ и КНР усиливают технологический союз и готовят совместные проекты.