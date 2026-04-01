В Якутии в торгах на Аркачанскую площадь победило «Янзолото»

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Компания «Янзолото» по стала победителем по итогам повторного аукциона на месторождение золота и серебра Аркачанская площадь в Якутии, сообщили ТАСС в Минприроды РФ. Итоговый платеж составил 1,775 млрд рублей.