В Якутии в торгах на Аркачанскую площадь победило «Янзолото»

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Компания «Янзолото» по стала победителем по итогам повторного аукциона на месторождение золота и серебра Аркачанская площадь в Якутии, сообщили ТАСС в Минприроды РФ. Итоговый платеж составил 1,775 млрд рублей.
«Победитель аукциона — ООО “Янзолото”, Окончательный размер платежа −1 775 512 810 рублей. (58 шагов)», — сказали там.
Стартовый платеж составлял 261,1 млн рублей. Согласно документации аукциона площадь участка недр составляет 50,74 км квадратных. Забалансовые запасы рудного золота по категории С1 составляют 1,185 тонны, по категории С2 — 9,7 тонны, рудного серебра по категории С1 — 1,1 тонны, по С2 — 8,6 тонн.