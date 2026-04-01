Ozon внедрит двухэтапную проверку возраста с помощью Max

Механизм заработает в тестовом режиме для части пользователей 6 апреля.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Маркетелейс Ozon внедрит двухэтапную проверку возраста при покупке энергетических напитков с помощью мессенджера Max. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ozon. Там также отметили, что новый механизм заработает 6 апреля в тестовом режиме для части пользователей.

«В рамках пилотного проекта при покупке энергетиков подтверждение возраста станет двухэтапным: первый раз совершеннолетие проверят при оформлении заказа онлайн, второй — при получении товара. Новый механизм заработает 6 апреля в тестовом режиме для части пользователей», — говорится в сообщении.

Как отметили представители компании, ранее покупателю нужно было подтвердить возраст только при получении заказа — курьеру или сотруднику пункта выдачи показывали QR-код из приложения Max, паспорт или водительское удостоверение. Теперь проверка начинается еще на этапе оформления заказа, что делает процесс более безопасным.

В пресс-службе рассказали о том, как будет выглядеть подтверждение возраста. Так, если в корзине есть энергетический напиток, то покупателю на этапе оформления заказа будет предложено пройти проверку возраста через «Цифровой ID» в мессенджере Max. Финальная верификация будет происходить уже при получении заказа: покупатель показывает QR-код из профиля в Max, который сотрудник пункта выдачи или курьер отсканирует для подтверждения возраста.