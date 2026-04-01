Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ЭМ рус»: в таксопарках России используются десятки электромобилей UMO 5

Модель соответствует тарифу «Комфорт плюс» в такси, сообщил основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Десятки электромобилей UMO 5 уже работают в таксопарках России. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Международного транспортно-логистического форума сообщил основатель и генеральный директор компании «ЭМ рус» Илья Рашкин.

«На сегодняшний день в такси на линии уже десятки наших электромобилей. Эти машины уже сейчас ездят и возят людей», — сказал он.

По его словам, модель соответствует тарифу «Комфорт плюс» в такси. Версия для потребительского сегмента (b2c) будет доступна к заказу уже в апреле текущего года.

В феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом Umo на мощностях автозавода «Москвич». Первой моделью бренда стал электрокроссовер Umo 5, разработанный для городской эксплуатации и работы в сервисах такси.

ТАСС — генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.

Полный текст интервью будет опубликован 1 апреля в 08:00 мск.

