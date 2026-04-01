HR-эксперт Мурадян сказал, где можно получать 275 тыс. руб. без образования

На рынке труда в России есть несколько специальностей, где не нужно образование, но при этом можно хорошо зарабатывать. Подробнее об этом aif.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.
«Автокурьер и курьер с гибкой занятостью могут зарабатывать около 275 тысяч рублей в месяц. В целом, это одна из самых доступных точек входа без образования», — сказал Мурадян.
Эксперт добавил, что менеджерам по продажам также не требуется профильное образование, но при этом они могут неплохо зарабатывать.
«По рынку это одна из самых частых и доходных ролей без обязательного диплома, особенно если есть навыки переговоров и личных продаж. Тут можно зарабатывать от 80 тысяч рублей», — пояснил Мурадян.
