HR-эксперт Мурадян сказал, где можно получать 275 тыс. руб. без образования

Не для всех специальностей требуется профильное образование. HR-эксперт Мурадян сказал, кто может получать хорошую зарплату, не имея диплома.

Источник: Аргументы и факты

На рынке труда в России есть несколько специальностей, где не нужно образование, но при этом можно хорошо зарабатывать. Подробнее об этом aif.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

«Автокурьер и курьер с гибкой занятостью могут зарабатывать около 275 тысяч рублей в месяц. В целом, это одна из самых доступных точек входа без образования», — сказал Мурадян.

Эксперт добавил, что менеджерам по продажам также не требуется профильное образование, но при этом они могут неплохо зарабатывать.

«По рынку это одна из самых частых и доходных ролей без обязательного диплома, особенно если есть навыки переговоров и личных продаж. Тут можно зарабатывать от 80 тысяч рублей», — пояснил Мурадян.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова рассказала о последствиях использования искусственного интеллекта при создании резюме. По ее словам, эти технологии могут снизить шанс получения работы.