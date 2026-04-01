Рубио заявил, что Венесуэла прошла стадию стабилизации

Венесуэла уже прошла стадию стабилизации и находится на этапе восстановления, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Он уточнил, что назвал первые две ступени из плана США в отношении этой страны. Всего Вашингтоном предусматривалось три этапа, первый из которых уже пройден.
«Вторая фаза — это восстановление, сейчас мы находимся в стадии восстановления», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Глава Госдепартамента назвал такую ситуацию благоприятной для США. Он отметил, что Венесуэла поставляет сырьё для американских нефтеперерабатывающих предприятий. При этом вырученные средства размещаются на счетах, которые подконтрольны Соединённым Штатам. По словам Рубио, эти деньги «не будут украдены, а пойдут на благо венесуэльского народа».
Госсекретарь подчеркнул, что следующей стадией плана США будет проведение в Венесуэле выборов, которые, как он обратил внимание, должны быть «свободными и честными». Глава Госдепартамента добавил, что наступления этого этапа следует терпеливо ждать.
Напомним, в начале февраля агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Соединённые Штаты перечислили Венесуэле $500 млн, полученных от продажи первой партии нефти.