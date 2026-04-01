«Нострой»: каждый пятый застройщик в России может не погасить кредит

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Каждый пятый застройщик в РФ, возводящий жилье с использованием проектного финансирования и счетов эскроу, рискует не расплатиться по кредиту из-за недостатка средств на счетах. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС президент ассоциации «Национальное объединение строителей» («Нострой») Антон Глушков.
«К моменту окончания строительства жилого дома у застройщика должно быть достаточно средств на эксроу-счете, чтобы покрыть задолженность по кредитному договору. И здесь порядка 20% от строящегося жилья в РФ находится в зоне риска. Последствий в виде приостановки строительства нет, потому что оно будет профинансировано банком, поэтому потребителю не стоит бояться несвоевременного выполнения обязательств. При этом существуют риски юридических и экономических последствий для застройщиков», — сказал Глушков.
Большая часть жилья строится в РФ в рамках проектного финансирования по ФЗ-214, и здесь есть негативная тенденция, но связанная не с темпом строительства, отметил эксперт.
«Строители, подписывая проектную декларацию, не могут нарушать сроки. Ранее существовал мораторий, который давал это право, но его действие закончилось. Самым главным показателем, который нужно анализировать, является процент распроданности жилья, который не растет, что является негативной тенденцией. В начале марта мы смотрели данные по основным регионам, городам-миллионикам РФ, и в них процент распроданности снизился еще на 1,5−2%. Это сложная ситуация», — отметил он.
Ранее в ходе Российской строительной недели заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что распроданность жилья в России с вводом в 2026—2027 годах составила 62% по портфелю, на 2027 год прогнозируется 32−35% в зависимости от региона. По его словам, есть проблемы с 2027—2028 годами, но застройщикам надо предлагать более качественные проекты.