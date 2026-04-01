Telegram в I квартале 2026 года заблокировал на 51% больше каналов и групп

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Администрация Telegram за I квартал 2026 года заблокировала на 51% больше каналов и групп, нарушающих его политику, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитал ТАСС на основе статистики на сайте мессенджера.
Всего было заблокировано 11,339 млн каналов и групп против 7,505 млн годом ранее.
1 января 2026 года было заблокировано почти 543 тыс. групп и каналов — максимум с начала наблюдений (с 1 декабря 2023 года). Это третий случай, когда за сутки было удалено более полумиллиона сообществ. Два предыдущих пика фиксировались в ноябре 2024 года.
Блокировка также коснулась свыше 143 тыс. групп и каналов с материалами, содержащими сексуальное насилие над детьми (-29,26%), и более 49 тыс. сообществ террористической направленности (-24,63%).
Как ранее подсчитал ТАСС на основе статистики на сайте мессенджера, за 2025 год администрация Telegram заблокировала почти в 2,7 раза больше каналов и групп, нарушающих его политику, чем в 2024 году — более 44 млн.
О Telegram в РФ.
В Роскомнадзоре 10 февраля 2026 года сообщили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.
11 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram от 2018 года до сих пор не отменено.