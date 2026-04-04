В Onlinetours Premium назвали стоимость самого дорогого тура в I квартале

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Самый дорогой тур в первом квартале 2026 года был продан за 5,2 млн рублей, такую сумму россияне заплатили за поездку на Мальдивы. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования индивидуальных путешествий Onlinetours Premium, с которым ознакомился ТАСС.
«Аналитики раскрыли самые крупные чеки за первый квартал — ими стали туры Мальдивы за 5,2 млн руб. и Турция за 2,9 млн руб.», — рассказали в компании.
Лидером спроса в первом квартале стала Турция: средний чек увеличился за год на 23% и достиг 247,4 тыс. рублей за тур. Таиланд сохраняет устойчивый спрос: количество поездок выросло на 52% в годовом выражении при стабильном среднем чеке (539,9 тыс. рублей) Египет демонстрирует кратный рост — почти в три раза по бронированиям и более чем двукратное увеличение среднего чека (до 374 тыс. рублей), сообщили эксперты.
По данным сервиса, Мальдивы остаются одним из самых дорогих направлений (рост поездок более чем в два раза при среднем чеке около 733 тыс. рублей) Китай также усилил позиции — число турпоездок увеличилось в 3,4 раза. «Состоятельные путешественники заметно чаще стали выбирать Вьетнам: по итогам первого квартала 2026 года он вошел в топ-5 направлений. Также растет интерес к традиционно дорогим направлениям — Маврикию, Сейшелам и Индонезии», — отмечается в исследовании.
В целом рынок премиальных путешествий демонстрирует активный рост, при этом спрос продолжает концентрироваться вокруг проверенных направлений, добавили в компании.