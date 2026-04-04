В ГД предложили усилить контроль банков, нарушивших самозапрет на кредиты

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Контроль за кредитными организациями, допустившими нарушение самозапрета на кредиты, необходимо усилить — ввести для них оборотные штрафы, а также создать единый публичный реестр нарушителей, заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«С марта 2025 года кредитные организации 309 тыс. раз нарушили самозапреты граждан. Банки и микрофинансовые организации выдавали деньги, не проверив, есть ли у человека запрет на кредиты. Это не единичные сбои, а системная проблема. Около сотни компаний допускают такие нарушения регулярно», — отметил он.
Если запрет действует, банк или МФО обязаны отказать в выдаче кредита, если же они все-таки выдают деньги, кредитор не вправе требовать их возврата, пояснил Панеш. «Эта норма была специально введена для защиты граждан от мошенников, которые оформляют кредиты на чужие паспортные данные, а также для борьбы с импульсивными займами, когда человек под влиянием момента берет на себя непосильные обязательства. 309 тыс. нарушений за год, 40 тыс. из них — банки, остальное — микрофинансовые организации. Причем, по данным ЦБ, нарушения допускают одни и те же компании — около сотни недобросовестных участников рынка», — указал депутат.
Регулятор направляет им предписания, но, судя по повторяемости, кредитные организации это не останавливает, констатировал парламентарий. «Если кредит или заем выдан в нарушение самозапрета, вы имеете право эти деньги не возвращать. Однако автоматического аннулирования долга не происходит. Чтобы не платить, необходимо убедиться, что самозапрет действительно действовал на момент заключения договора. Информацию о статусе запрета можно проверить через портал “Госуслуги”. Также надо обратиться в кредитную организацию с письменным требованием аннулировать договор, сославшись на нарушение закона», — пояснил он.
Следует приложить доказательства того, что самозапрет был установлен до даты заключения договора, отметил Панеш. «Если банк или микрофинансовая организация отказываются признать нарушение, нужно обращаться в Центральный банк с жалобой. В случае судебного разбирательства у вас есть веские основания для признания договора ничтожным», — уверен парламентарий.
Злоупотребления с самозапретом на кредиты.
Теоретически существует схема: человек устанавливает самозапрет, потом идет в микрофинансовую организацию, где, как он знает, не проверяют запреты, берет заем и затем отказывается платить, ссылаясь на нарушение, рассказал Панеш. «Однако на практике таких осознанных злоупотреблений немного. Во-первых, МФО, которые систематически нарушают, как правило, небольшие и малоликвидные. Во-вторых, самозапрет не снимает ответственности за мошенничество: если будет доказано, что человек умышленно воспользовался сбоем в системе, суд может встать на сторону кредитора», — подчеркнул Панеш.
Сам по себе факт того, что человеку разрешили не возвращать кредит из-за нарушения самозапрета, не должен портить кредитную историю, но если информация о таком эпизоде попадет в бюро кредитных историй, банки в будущем могут отнестись к такому гражданину с повышенным вниманием, указал он. «Черные списки» — это нарушение прав потребителей, и с ними можно бороться через суд", — напомнил депутат.
Одних предписаний ЦБ недостаточно, считает Панеш — надо ввести для кредитных организаций, допустивших нарушение самозапрета, оборотные штрафы — процент от суммы выданного кредита. «Это сделает нарушение экономически невыгодным. Также необходимо создать единый реестр нарушителей, который будет публичным. Граждане должны знать, какие банки и МФО игнорируют закон. Кроме того, следует обязать кредиторов при выдаче займа в режиме реального времени проверять статус самозапрета через систему “Цифровой профиль”, а не полагаться на данные, которые могут устареть», — заключил депутат.