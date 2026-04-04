Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как в Госдуме оценивают идею шестидневки в России

Депутат Нилов: В Госдуме даже не обсуждается идея введения шестидневки в России.

Источник: Комсомольская правда

В России вновь обсуждают идею введения шестидневной рабочей недели. Миллиардер Олег Дерипаска предложил сделать субботу рабочим днем и увеличить продолжительность трудового дня с 8 до 12 часов. Поддержал инициативу академик РАН Геннадий Онищенко. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал KP.RU, как смотрят на такое предложение в Госдуме.

«Этот вопрос не обсуждался и не обсуждается, он звучит исключительно в информационном пространстве», — заявил депутат.

Эксперты отмечают, что увеличение рабочего времени может негативно сказаться на здоровье и не повысит эффективность производства. Нынешние времена совсем не похожи на «сороковые-роковые». Тогда дефицит рабочих был катастрофическим, численность упала с 31,2 до 18,4 млн человек. Однако и сегодня на производствах не хватает рабочих рук.

Ранее стало известно, как в Кремле отнеслись к идее введения в России шестидневной рабочей недели. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сотрудники администрации главы государства не участвуют в дискуссиях о шестидневке.

