Стало известно, как в Госдуме оценивают идею шестидневки в России

В России вновь обсуждают идею введения шестидневной рабочей недели. Миллиардер Олег Дерипаска предложил сделать субботу рабочим днем и увеличить продолжительность трудового дня с 8 до 12 часов. Поддержал инициативу академик РАН Геннадий Онищенко. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал KP.RU, как смотрят на такое предложение в Госдуме.
«Этот вопрос не обсуждался и не обсуждается, он звучит исключительно в информационном пространстве», — заявил депутат.
Эксперты отмечают, что увеличение рабочего времени может негативно сказаться на здоровье и не повысит эффективность производства. Нынешние времена совсем не похожи на «сороковые-роковые». Тогда дефицит рабочих был катастрофическим, численность упала с 31,2 до 18,4 млн человек. Однако и сегодня на производствах не хватает рабочих рук.
Ранее стало известно, как в Кремле отнеслись к идее введения в России шестидневной рабочей недели. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сотрудники администрации главы государства не участвуют в дискуссиях о шестидневке.