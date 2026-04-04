«Россияне едва ли не самые трудолюбивые»: способна ли шестидневка повысить производительность еще больше

После появления вновь идеи о шестидневке в России некоторые заявили, что такой «рывок» вряд ли пойдет на пользу экономике. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», почему количество часов работы не повысит производительность.
«Проблема не в количестве часов, а в качестве рабочего процесса. А за это отвечают работодатели. Нужно модернизировать производство, убирать неэффективные рабочие места с высоким уровнем физического труда и лишние звенья в системе управления (сокращать раздутый штат начальников, — Ред.), повышать производительность», — цитирует слова эксперта сайт KP.RU.
По его словам, россияне едва ли не самые трудолюбивые. Немцы, например, трудятся примерно на 600 часов меньше в год. Эксперт добавил, что призывы к экстремальному переработанному режиму не только непродуктивны, но и опасны для здоровья.
«Весь мир прошел через классовую борьбу, стабилизацию социальных отношений, совершенствование госуправления. И государство понимает, что идти на поводу таких заявлений крайне опасно», — заключил экономист.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в стране шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. По его словам, в такой непростой для России период гражданам необходимо трудиться более интенсивно.