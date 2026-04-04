Стало известно, какую страну в Африке облюбовали для проживания китайские богатеи

Состоятельные китайцы, как пишет агентство Bloomberg, активно скупают жилье в Хараре, превращая столицу Зимбабве в привлекательный центр для своего капитала.
Спрос на недвижимость ценой от 500 тысяч до двух миллионов долларов в престижных районах Хайлендс и Борроудейл-Брук, по данным риэлторов, резко вырос. Агентства нанимают сотрудников, владеющих китайским языком, а сделки часто заключаются за наличные, что позволяет, в том числе, обходить строгий валютный контроль.
Известно, что малообеспеченные китайские рабочие предпочитают развивающиеся страны. А вот в Зимбабве прибывают обеспеченные менеджеры и бизнесмены из горнодобывающего сектора и высокооплачиваемых отраслей.
Китайские компании на данный момент доминируют в литиевой промышленности африканского государства, активно инвестируют в энергетику, финансовый сектор и инфраструктуру Хараре. Так, в столице Зимбабве, как отмечается, стало много китайских ресторанов, а также торговых центров и казино.
Эксперты в целом оценивают приток китайцев-миллионеров как преимущественно положительный фактор для страны, поскольку они вкладывают финансы в их экономику в условиях ухода западного капитала из-за гиперинфляции и долговых проблем.