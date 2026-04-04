Пять стран Европы предложили налог на сверхприбыль для энергокомпаний

Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний в связи с ростом цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на письмо глав минфинов, адресованное еврокомиссару по вопросам климата, чистого нуля и экологически чистого роста Вопке Хукстре.
По их мнению, такой шаг стал бы сигналом того, что «мы едины и способны действовать».
«Это также ясно дало бы понять, что те, кто извлекает выгоду из последствий войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для населения в целом», — написали они.
В 2022 году, после начала военных действий на Украине, европейские страны уже вводили налог на сверхприбыль энергетических компаний. Главы минфинов предлагают принять аналогичные меры и сейчас. «Учитывая нынешние рыночные перекосы и бюджетные ограничения, Европейская комиссия должна оперативно разработать аналогичный общеевропейский инструмент взносов, основанный на прочном правовом основании», — считают министры. О каком размере налога на сверхприбыль идет речь и на какие компании он должен распространяться, в письме не уточняется.
На фоне энергетического кризиса в 2022 году ЕС решил сократить потребление газа на 15%. Блок также ввел потолок цен на газ и налог на сверхприбыль.
Налог на сверхприбыль должен был вступить в силу с 31 декабря 2022 года и взиматься в размере не менее 33% с любой налогооблагаемой прибыли в 2022—2023 годах, которая на 20% или более превышает среднюю прибыль в период с 2018 по 2021 год.
На днях еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность возобновить антикризисные меры, подобные тем, что действовали после сокращения поставок газа из России, поскольку, по его мнению, перебои, возникшие на энергетических рынках из-за войны на Ближнем Востоке, будут длительными и не закончатся даже с наступлением мира.
