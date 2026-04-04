Лихачев рассказал подробности об эвакуации 198 специалистов с АЭС «Бушер»

Лихачев: эвакуация 198 специалистов с АЭС «Бушер» проводится на автобусах.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Эвакуация 198 российских специалистов с АЭС «Бушер» проводится на автобусах, планируется, что в течение 2,5−3 суток они безопасно пересекут практически весь Иран, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Минут через 20 примерно после этого злосчастного удара (в контур защиты иранской АЭС “Бушер” — ред.) автобусы двинулись со стороны станции “Бушер” в сторону ирано-армянской границы. 198 человек… находятся в автобусах. Планируется, что в течение 2,5−3 суток наши товарищи безопасно пересекут практически весь Иран», — сказал Лихачев.

Лихачев заявил, что в субботу с территории иранской АЭС «Бушер» началась основная волна эвакуации российских специалистов. По его словам, это произошло примерно через 20 минут после удара по станции.

В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше