Лихачев заявил, что Израиль и США предупреждены об эвакуации россиян с АЭС

Лихачев: службы Израиля и США предупреждены об эвакуации россиян с АЭС «Бушер».

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Соответствующие службы Израиля и США проинформированы об эвакуации российских специалистов с АЭС «Бушер», заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб.

«Мы, естественно, проинформировали соответствующие службы Израиля, Соединенных Штатов Америки. Очень благодарны за это взаимодействие нашему МИДу, министерству обороны, нашим специальным службам. Здесь мы работаем как единый механизм, друг друга поддерживаем. Низкий поклон за заботу нашим товарищам», — сказал Лихачев журналистам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.