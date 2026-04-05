Плюс 40% или 75% от оклада. У этих белорусов с 1 апреля вырастут зарплаты — постановление

Так, надбавка размером 75% от оклада установлена для руководителей:
- учреждений среднего специального и общего среднего образования (ссузов и школ),
- структурных и обособленных подразделений вузов и учреждений дополнительного образования взрослых, созданных для реализации программ общего среднего, среднего специального и профессионально-технического образования.
А для этих работников образования надбавка за специфику труда с 1 апреля составляет 40% от оклада:
- заместители руководителя из числа педработников учреждений общего среднего и среднего специального образования,
- заместители руководителя из числа педагогических работников обособленных и структурных подразделений учреждений высшего образования, дополнительного образования взрослых, созданных для реализации образовательных программ общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования.
Что с доходами в образовании.
По самым свежим данным Белстата, в феврале 2026 года номинальная начисленная средняя зарплата в сфере образования составила 2037,5 рубля. Это заметно ниже средней по стране: в целом по Беларуси показатель за тот же месяц достиг 2743 рублей. Белстат уточняет, что речь идет именно о начисленной зарплате, то есть сумме до вычета подоходного налога и обязательного страхового взноса работника.
Если брать не всю отрасль, а школьных педагогов, то последний профильный срез Белстата показывает: в январе-августе 2025 года номинальная начисленная среднемесячная зарплата учителя составила 2495,6 рубля, что на 23% больше, чем годом ранее. Эти данные Белстат публиковал в статистическом обзоре ко Дню учителя.