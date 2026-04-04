Когда диагноз лишает руля: Поликлиники получат возможность блокировать водительские права

ГИБДД получит доступ к медицинской базе Минздрава. Если врач обнаружит заболевание, с которым за руль садиться нельзя, права временно приостановят. Раньше водители проходили комиссию раз в десять лет, а теперь данные из поликлиник будут подтягиваться практически в реальном времени.