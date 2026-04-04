Когда диагноз лишает руля: Поликлиники получат возможность блокировать водительские права

ГИБДД получит доступ к медицинской базе Минздрава. Если врач обнаружит заболевание, с которым за руль садиться нельзя, права временно приостановят. Раньше водители проходили комиссию раз в десять лет, а теперь данные из поликлиник будут подтягиваться практически в реальном времени.
Депутат Павел Федяев объяснил механизм: опасный диагноз могут выявить при любом обращении к врачу. Если подозрения подтвердятся, водителя отправят на дообследование, а финальную справку перешлют в МВД. Отбирать права навсегда не будут: на лечение и повторную проверку дадут месяц.
Эксперты в целом «за»: безопасность на дорогах должна расти. Но есть нюансы. В списке запрещённых болезней — не только зависимости, но и депрессия, тревожные расстройства, фобии.
Есть и риск, что водители начнут шарахаться от поликлиник как от огня. Особенно пожилые, у которых с возрастом снижается реакция и концентрация. Врачи, в свою очередь, могут побаиваться фиксировать серьёзные диагнозы, поскольку на захотят выслушивать жалобы.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России вступили в силу новые правила для перевозчиков. Максимальный штраф для компаний и индивидуальных предпринимателей увеличен до 400 тысяч рублей. Изменения затрагивают коммерческие перевозки — такси, маршрутные автобусы и грузовой транспорт.
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.