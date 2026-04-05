Россиянам раскрыли три вида кредита, опасных для оформления

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала агентству «Прайм», от каких видов кредитов лучше отказаться.
По её словам, при оформлении займа риски связаны не только с условиями договора, но и с финансовым положением самого заёмщика.
Валишвили назвала три типа кредитов, представляющих серьёзную опасность для кошелька. В первую очередь это займы под чрезмерно высокий процент. Также в зону риска попадают кредиты с навязанными страховками и непрозрачными условиями досрочного погашения задолженности.
Кроме того, финансист предупредила, что в группе риска оказываются сами заёмщики без регулярного дохода и минимальной финансовой подушки безопасности. Она посоветовала не брать деньги в долг, если нет уверенности в стабильности своего заработка и наличии сбережений на случай непредвиденных трат.
Читайте также: Трамп готовит новую чистку в Белом доме: названы следующие жертвы.