Зарплаты россиян за 15 лет увеличились в пять раз: как инфляция сгладила реальный рост

За последние 15 лет среднемесячная номинальная зарплата россиян увеличилась в пять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.
В 2010 году средняя заработная плата составляла около 21 тысячи рублей в месяц. Согласно данным Росстата, в 2025 году она достигла около 100 тысяч рублей.
«Пятикратный рост номинальной заработной платы — это, конечно, впечатляющая цифра, но она отражает лишь частично реальное положение вещей», — уточнила завкафедрой национальной и мировой экономики РГГУ Марина Шамсутдинова.
Экономист отметила, что номинальные данные не учитывают уровень инфляции. По ее совам, реальная покупательная способность увеличилась лишь на десятки процентов.
Ранее KP.RU сообщал, что самая высокая средняя зарплата в России не у программистов. Лидируют сотрудники сферы управления пенсионными резервами, чья средняя зарплата составляет около 744,9 тысяч рублей в месяц. Второе место заняли работники инвестиционных фондов с доходом 616,8 тысяч рублей.