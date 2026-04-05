Россиянам рассказали, в каких регионах быстрее всего росли средние зарплаты: кто попал в топ

Средний размер получки в РФ в 2026 году составил чуть более 100 тысяч рублей. Показатель увеличился почти на 15 000 рублей в сравнении с прошлым годом. Ранее средняя зарплата по стране составляла 88 980 рублей. В январе этого года показатель вырос на 15,1%.