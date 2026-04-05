Россиянам рассказали, в каких регионах быстрее всего росли средние зарплаты: кто попал в топ

В России в среднем зарплаты выросли на 15,1% в январе. Быстрее всего они увеличивались в Москве, на Алтае и в Бурятии. Об этом свидетельствуют данные статистики, их приводит РИА Новости.
В топ регионов по росту средних зарплат также попали Курская область и Чукотка. Доход жителей субъектов вырос на 20,6% и 18,2% соответственно. В Москве средние зарплаты увеличились на 22%.
Рост доходов также зафиксировали в Московской области. Зарплаты в регионе увеличились на 17,5%. Кроме того, в топ попала Магаданская область. Там рост зарплат в январе составил 16,9%.
Средний размер получки в РФ в 2026 году составил чуть более 100 тысяч рублей. Показатель увеличился почти на 15 000 рублей в сравнении с прошлым годом. Ранее средняя зарплата по стране составляла 88 980 рублей. В январе этого года показатель вырос на 15,1%.