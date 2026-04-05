Продажи рушников для пасхальных куличей выросли на Wildberries на 260%

Спрос на другие товары к пасхе с начала марта вырос на 150%, отметили в компании.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Продажи пасхальных рушников для сервировки куличей вырос на маркетплейсе Wildberries на 260% относительно начала марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«За последнюю неделю по сравнению с началом марта спрос на Wildberries на товары со словом “Пасха” в названии или в описании вырос почти на 150% по сравнению с началом марта. В текущем году лидеры по динамике продаж — пасхальные рушники для сервировки куличей — рост 260% по обороту (при этом продажи сервировочных корзин с прошлого года не изменились)», — сказано в сообщении.

На втором месте оказались подставки для яиц, которых купили на 200% больше и сувенирные яйца, где рост превысил 150%.

Выросли также и продажи ингредиентов для приготовления куличей: кондитерских посыпок купили на 140% больше, продажи пищевых красителей (для яиц или глазури) удвоились, а цукатов купили на 75% больше. Оборот декора для выпечки увеличился на 66%, глазури — на 63%. Продажи непосредственно кексов (в эту категорию входят и куличи) выросли на 66%, рассказали в РВБ.

