Эксперт Средин: рост спроса на медь в Китае выгоден России

«По нашим оценкам, совокупные инвестиции в новые генерирующие мощности Китая за текущую пятилетку могут составить около 12 трлн юаней. Мы ожидаем, что к 2030 году ежегодное потребление меди в стране вырастет почти на 4 млн тонн и достигнет 20 млн тонн. Россия традиционно отправляет на экспорт около 60% производимой меди. Только в первой половине 2025 года экспортные поставки в Китай превысили объемы всего 2019 года», — рассказал он, уточнив, что стабильно растет спрос на российскую медь и со стороны Турции, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.