Эксперт Средин: рост спроса на медь в Китае выгоден России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Ежегодное потребление меди Китаем вырастет почти на 4 млн тонн, до 20 млн тонн, к 2030 году вследствие развития энергетической инфраструктуры. Это благоприятно для России как экспортера, поделился мнением с ТАСС руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме «Россия зовет! Екатеринбург».
«По нашим оценкам, совокупные инвестиции в новые генерирующие мощности Китая за текущую пятилетку могут составить около 12 трлн юаней. Мы ожидаем, что к 2030 году ежегодное потребление меди в стране вырастет почти на 4 млн тонн и достигнет 20 млн тонн. Россия традиционно отправляет на экспорт около 60% производимой меди. Только в первой половине 2025 года экспортные поставки в Китай превысили объемы всего 2019 года», — рассказал он, уточнив, что стабильно растет спрос на российскую медь и со стороны Турции, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Средин добавил, что именно Китай остается «ключевым барометром» глобального спроса меди. Значительные объемы металла страна направляет на создание объектов энергетики и модернизацию сетевого комплекса. «Спрос на медь будет превышать предложение примерно на 6%, что позволит мировым ценам на металл оставаться на высоком уровне», — отметил эксперт.
По его словам, внутренний рынок меди в России также продолжит развиваться. До 2031 года в стране на обновление электроэнергетической инфраструктуры планируют направить порядка 7,3 трлн рублей, что «формирует значительный прогнозируемый внутренний спрос на медь и медьсодержащую продукцию».