Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 апреля

По состоянию на 5 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 470,40 тенге; евро — 545,68 тенге; российский рубль — 5,89 тенге; китайский юань — 68,38 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана.
Курс доллара:
467 тенге на покупку, 474 тенге на продажу.
Курс евро:
539 тенге на покупку, 549 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,84 тенге на покупку, 6,15 тенге на продажу.
Алматы.
Курс доллара:
468,69 тенге на покупку, 471,15 тенге на продажу.
Курс евро:
540,46 тенге на покупку, 545,9 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,87 тенге на покупку, 6 тенге на продажу.