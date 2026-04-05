На строительство противочумной станции выделят 1,7 миллиарда рублей в Приморье

Приморская противочумная станция объявила конкурс на строительство комплекса зданий на улице Дзержинского в Уссурийске. Подрядчика сейчас ищут через открытые электронные торги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
На масштабные работы из федерального бюджета выделили чуть больше 1,7 миллиарда рублей. Будущему подрядчику предстоит возвести объекты и полностью завершить исполнение контракта до 1 июля 2028 года. Для участия в торгах компания должна иметь подтвержденный опыт в строительстве, а также состоять в саморегулируемой организации.
«Срок гарантийной эксплуатации объекта составляет пять лет с момента подписания последнего акта приемки выполненных работ», — следует из материалов закупки.
Сейчас идет этап подачи заявок от потенциальных застройщиков. Итоги открытого электронного конкурса подведут 23 апреля 2026 года.