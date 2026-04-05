Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На строительство противочумной станции выделят 1,7 миллиарда рублей в Приморье

Завершить работы должны летом 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

Приморская противочумная станция объявила конкурс на строительство комплекса зданий на улице Дзержинского в Уссурийске. Подрядчика сейчас ищут через открытые электронные торги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

На масштабные работы из федерального бюджета выделили чуть больше 1,7 миллиарда рублей. Будущему подрядчику предстоит возвести объекты и полностью завершить исполнение контракта до 1 июля 2028 года. Для участия в торгах компания должна иметь подтвержденный опыт в строительстве, а также состоять в саморегулируемой организации.

«Срок гарантийной эксплуатации объекта составляет пять лет с момента подписания последнего акта приемки выполненных работ», — следует из материалов закупки.

Сейчас идет этап подачи заявок от потенциальных застройщиков. Итоги открытого электронного конкурса подведут 23 апреля 2026 года.