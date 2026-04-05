Нацбанк не исключил снижения ставки рефинансорования с 9,75% — что это несет белорусам

Нацбанк не исключает снижения ставки рефинансирования, если индикаторы будут показывать долгосрочность тенденции по замедлению инфляции. Об этом заявил председатель Нацбанка Роман Головченко (фрагмент видео опубликовал телеграм канал Нацбанка).
По его словам, в начале 2026 года инфляция в Беларуси складывается даже ниже прогноза: если по итогам двух месяцев годовая инфляция составляла 5,6%, то по итогам марта ожидается, что она снизится до 5,4%, подчеркнул Роман Головченко и отметил, что если эта тенденция закрепится и сохранится на перспективу, то пересмотр ставки рефинансирования вполне реален.
Роман Головченко отметил, что снижении ключевой ставки позитивно скажется на ставках на кредитном и депозитном рынке.
Кроме того, снижение ставки рефинансирования стимулирует экономический рост: кредиты для населения и предприятий становятся доступнее, а вклады — менее доходными, что побуждает население не копить, а тратить.
Напомним, что ставка рефинансирования Нацбанка составляет сейчас 9,75% годовых, эта цифра была закреплена летом 2025 года.
