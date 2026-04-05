В России может скоро заработать 6G: озвучены примерные даты

Сенатор Шейкин: 6G может заработать в России к 2032 году.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Артем Шейкин заявил, что 6G может заработать в России к 2032 году. Его слова прозвучали в интервью ТАСС.

По его словам, правительство уже ведет работу в этом направлении. В частности, Минцифры подготовило дорожную карту развития технологии и выделило финансирование на создание необходимой базы.

«В настоящее время ведется разработка этой технологии, Минцифры выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей на создание фундамента для сетей 6G. Этим занимаются “Сколтех” и НИЦ Телеком. Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 году», — рассказал он.

Он также отметил, что при внедрении новой связи важно учитывать прошлые сложности. Так, например, при запуске 5G возникали проблемы с частотами. Поэтому подготовку к 6G нужно вести заранее.

Напомним, в 2025 году в Китае представили первый чип 6G. По данным SCMP, он способен кратно увеличить скорость передачи данных и обеспечить работу на разных частотах. Однако эксперты указывают на возможные проблемы со стабильностью соединения. Все из-за перегрузки электромагнитных сред.