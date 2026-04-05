Правительство Беларуси скорректировало максимальные тарифы риелторов

Совмин Беларуси принял постановление «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 8 мая 2025 г. № 71−3 “О риелторской деятельности”, сообщает Министерство юстиции Беларуси.
В частности, изменены предельные максимальные тарифы на оказания риелторских услуг по содействию в продаже объектов недвижимости. Обновленные тарифы позволят создать более благоприятные условия для работы риелторских организаций с недорогими и «элитными» квартирами и домами, учитывая интересы всех участников рынка.
Кроме того, закреплен порядок направления риелторскими фирмами запросов в госорганы о представлении информации, необходимой для оказания риэлтерских услуг. Исключена возможность передачи полученных документов своим клиентам и третьим лицам.
Постановление вступает в силу 16 мая 2026 года.
