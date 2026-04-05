Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Беларуси скорректировало максимальные тарифы риелторов

Правительство изменило максимальные тарифы на риелторские услуги при продаже.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси принял постановление «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 8 мая 2025 г. № 71−3 “О риелторской деятельности”, сообщает Министерство юстиции Беларуси.

В частности, изменены предельные максимальные тарифы на оказания риелторских услуг по содействию в продаже объектов недвижимости. Обновленные тарифы позволят создать более благоприятные условия для работы риелторских организаций с недорогими и «элитными» квартирами и домами, учитывая интересы всех участников рынка.

Кроме того, закреплен порядок направления риелторскими фирмами запросов в госорганы о представлении информации, необходимой для оказания риэлтерских услуг. Исключена возможность передачи полученных документов своим клиентам и третьим лицам.

Постановление вступает в силу 16 мая 2026 года.

Кстати, агенты по недвижимости прекратят работать в Беларуси по новому закону, и случится это уже совсем скоро.

А еще Минск построит в разы меньше всего арендного жилья из регионов Беларуси в 2026.

Кроме того, вот что изменится в строительстве жилья в Беларуси уже с 2026 года: арендного возведут в пять раз больше, «хрущевки» отправят на реновацию, 33 «квадрата» на каждого и зеленый свет электродомам.